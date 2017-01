Με μία ευχάριστη είδηση έκλεισε το 2016 για την Energean Oil and Gas, που δραστηριοποιείται στον τομέα της έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το Κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου ενέκρινε τη χορήγηση άδειας για έρευνα στο θαλάσσιο χώρο της βαλκανικής αυτής χώρας, που βρέχεται από την Αδριατική θάλασσα και αποτελεί «συνέχεια» του πεδίου της Ελλάδας και της Αλβανίας. Η διοίκηση της Energean Oil and Gas αναμένει την πρόσκληση από την κυβέρνηση του Μαυορβουνίου, για να επισημοποιηθεί η συμφωνία.

Ωστόσο, οι βασικοί «πυλώνες» του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της εταιρείας, είναι η ενίσχυση της παραγωγής στα κοιτάσματα του κόλπου της Καβάλας και η αξιοποίηση των πεδίων φυσικού αερίου στη θαλάσσια περιοχή του Ισραήλ. Όσον αφορά τον κόλπο της Καβάλας, το επενδυτικό πρόγραμμα της Energean Oil and Gas έχει περάσει σε νέα φάση, έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση τεσσάρων γεωτρήσεων το 2016. Όπως ανέφερε, στη διάρκεια κοινωνικής συνάντησης με τους εκπροσώπους των Μέσων Ενημέρωσης της Καβάλας, ο Δημήτρης Γόντικας, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της θυγατρικής Kavala Oil, από τον «Πρίνο» και τον «Βόρειο Πρίνο» παρήχθησαν 1,28 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, έναντι 540.000 βαρελιών, περίπου, το 2015. Πρόκειται για την υψηλότερη επίδοση στην παραγωγή μετά το 2001. Η μέση τιμή του Brent στη διεθνή αγορά ήταν 43 δολάρια ανά βαρέλι, ωστόσο το πετρέλαιο του «Πρίνου» πωλείται σε χαμηλότερη τιμή λόγω της ποιότητάς του (υψηλή περιεκτικότητα σε Θείο).

Η εταιρεία, έχει ως γνώμονα, να διασφαλιστεί η συνέχεια της ζωής του κοιτάσματος. Με βάση τον σχεδιασμό, η 5η γεώτρηση θα γίνει στο πηγάδι PA-38 όπου ήδη πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εργασίες. Επιπλέον, εξετάζεται το ενδεχόμενο να αυξηθεί ο αριθμός των προγραμματισμένων γεωτρήσεων στον «Πρίνο» (ακόμα μία προγραμματίστηκε στο «Βόρειο Πρίνο») πριν η εταιρεία προχωρήσει στην ανάπτυξη του κοιτάσματος «Έψιλον». Με βάση τα δεδομένα που έχουν προκύψει από τις τέσσερις γεωτρήσεις που τέθηκαν σε παραγωγή, αλλά και από τη σεισμική έρευνα του καλοκαιριού του 2015, η Energean Oil and Gas εκτιμά ότι τα συνολικά απολήψιμα αποθέματα, είναι της τάξης των 40 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και έχει υποβάλει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία προς πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαθνή οίκο. Υπενθυμίζεται ότι, όταν ανέλαβε την εκμετάλλευση του «Πρίνου», η παραγωγή ήταν μερικές εκατοντάδες βαρέλια και τα βεβαιωμένα αποθέματα ήταν της τάξης των δύο εκατομμυρίων βαρελιών, παραπέμποντας σε λειτουργία περίπου ενός έτους.

Υπό συνεχή αξιολόγηση το πρόγραμμα

Ωστόσο, οι μέτοχοι της εταιρείας αξιολογούν συνεχώς τα δεδομένα του ιδιαίτερα απαιτητικού επενδυτικού προγράμματος, σε ένα κοίτασμα με τις παθογένειες που συνεπάγεται η 35ετής λειτουργία του και που απαιτεί, πέρα από συνεχείς επενδύσεις, σειρά τεχνικών παρεμβάσεων, για τη διατήρηση της παραγωγής σε επίπεδο που να διατηρεί τη δραστηριότητα βιώσιμη. Είναι χαρακτηριστικό, ότι στα δέκα χρόνια δραστηριοποίησής της στον «Πρίνο», η Energean Oil and Gas έχει πραγματοποιήσει έντεκα επιτυχημένες γεωτρήσεις και έχει επενδύσει γύρω στα 400 εκατομμύρια δολάρια, χωρίς τα αναμενόμενα οικονομικά οφέλη. Οι αιτίες γι’ αυτό βρίσκονται στις τεχνικές δυσκολίες και στην όχι υψηλή ποιότητα του παραγόμενου πετρελαίου, στα βάρη που επιβάρυναν τον όμιλο από τις παλαιότερες χρήσεις της θυγατρικής εταιρείας στην Καβάλα και στην κατάρρευση των τιμών την τελευταία διετία.

Τα εμπόδια

Όπως επισημαίνουν τα διοικητικά στελέχη του ομίλου, υπάρχει προβληματισμός για το γεγονός ότι, παρά τα επιτεύγματα της πρώτης δεκαετίας, η δραστηριότητα της Energean προσκρούει συνεχώς σε εμπόδια, όπως: 1) Η αδράνεια, ή αδυναμία του ελληνικού Δημοσίου στην προώθηση σημαντικών επενδυτικών προγραμμάτων (projects), που θα έδιναν νέα ώθηση στην Καβάλα, την ανατολική Μακεδονία και τη χώρα, γενικότερα, όπως η μετατροπή της άδειας εκμετάλλευσης του σχεδόν εξαντλημένου κοιτάσματος της «Νότιας Καβάλας» σε άδεια αποθήκευσης φυσικού αερίου, καθώς και για την αξιοποίηση της επί 40 έτη ανενεργού παραχώρησης του Θρακικού Πελάγους, την οποία είχε συμφωνήσει η Energean Oil and Gas με την Calfrac το 2011, αλλά ματαιώθηκε έπειτα από βέτο των Ελληνικών Πετρελαίων που έχουν το 25% της παραχώρησης.

2) Η προσφυγή των υπό κρατική διοίκηση Ελληνικών Πετρελαίων στα δικαστήρια, κατά της διεξαγωγής σεισμικών ερευνών στον κόλπο της Καβάλας, εξέλιξη που είχε ως αποτέλεσμα, να μην ερευνηθούν ιδιαίτερα υποσχόμενες περιοχές, όπως ο Άθως.

3) Η επιδίωξη του συνεταιρισμού των εργαζομένων να διατηρεί μετοχές, χωρίς να εισφέρει σε μία Ανώνυμη Εταιρεία όπως η Kavala Oil και η αγωγή του κατά των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων, για την αυτονόητη μετατροπή των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας σε κοινές. Και, μάλιστα, σε μία περίοδο κατά την οποία, παρά τη μεγάλη κρίση που επέφερε η πτώση των τιμών, ο όμιλος της Energean Oil and Gas, όχι μόνο επενδύει συνεχώς για να διατηρήσει τον «Πρίνο» στη ζωή, όχι μόνο προστάτεψε τις αποδοχές και τα δικαιώματα των εργαζομένων υπογράφοντας σταθερά επιχειρησιακές συμβάσεις, αλλά και αυξάνει συνεχώς τον αριθμό των εργαζομένων στην Καβάλα. Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι στις εγκαταστάσεις και στις υποδομές του ομίλου στην περιοχή απασχολούνται περισσότεροι από 400 εργαζόμενοι.

Εξωστρέφεια

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, πρώτη προτεραιότητα για την Energean Oil & Gas αποτελεί το πρόγραμμα ανάπτυξης των δύο κοιτασμάτων φυσικού αερίου Karish και Tanin, που απέκτησε πρόσφατα στο Ισραήλ. Η αγορά τους συνιστά την πρώτη ελληνική παρουσία στις μεγάλες ανακαλύψεις φυσικού αερίου, τα τελευταία χρόνια, στην περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Το γεγονός από μόνο του, προσδίδει μεγάλη γεωπολιτική σημασία στην απόφαση του ομίλου, να επενδύσει στην ανάπτυξη δύο κοιτασμάτων με δυναμικότητα πάνω από δύο τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου και άνω των 20 εκατομμυρίων βαρελιών ελαφρού πετρελαίου, με προοπτική την έναρξη παραγωγής και πώλησης αερίου στην ισραηλινή αγορά στα τέλη του 2019, με αρχές του 2020. Για να φτάσουν τα δύο κοιτάσματα σε παραγωγή, θα χρειαστούν πέντε με επτά γεωτρήσεις, ενώ η Energean Oil and Gas προσανατολίζεται να χρησιμοποιήσει ένα πλωτό σύστημα παραγωγής, αποθήκευσης και εκφόρτωσης, το λεγόμενο FPSO, αντί εξέδρας, καθώς πρόκειται για τεχνική που κερδίζει έδαφος, αφού περιορίζει τη χρήση χερσαίων εγκαταστάσεων και την περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Με δεδομένη και την έγκριση που έδωσε πρόσφατα το Κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου στη συμφωνία για την έναρξη έρευνας για τον εντοπισμό υδρογονανθράκων σε δύο θαλάσσια οικόπεδα στην Αδριατική θάλασσα, το βάρος του σχεδιασμού μεταφέρεται, όλο και περισσότερο, στο εξωτερικό. Άλλωστε, ο σχεδιασμός της εταιρείας περιλαμβάνει τη διεξαγωγή ερευνητικής γεώτρησης και στο χερσαίο οικόπεδο West Kom Ombo της Αιγύπτου το προσεχές διάστημα.