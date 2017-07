Χάρη στην πολύτιμη βοήθεια των υποστηρικτών του, ο Οργανισμός «Το χαμόγελο του παιδιού» κατάφερε να εδραιώσει την παρουσία του στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, με την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης που εδρεύει στην Καβάλα, το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες των παιδιών που έχουν ανάγκη στην περιοχή. Στα εγκαίνια παραβρέθηκε ο πρόεδρος του Οργανισμού, Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών φορέων, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων, της Ιεράς Μητρόπολης Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης, αλλά και οι ιδιώτες και επιχειρήσεις, που συνέβαλλαν στην υλοποίηση του στόχου.

Επίσης, παραβρέθηκε ο γενικός πρόξενος της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη, Walter Stechel, ο οποίος αναφέρθηκε στην αδελφοποίηση των πόλεων της Καβάλας και της Νυρεμβέργης, που οδήγησε σε μία γενναία χρηματοδότηση, από δωρητές, για την υλοποίηση των δράσεων του Οργανισμού στην περιοχή. Χαιρετισμό απηύθυναν: η δήμαρχος Καβάλας, Δήμητρα Τσανάκα, ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, Θόδωρος Μαρκόπουλος και εκπρόσωπος του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης. Συνεχάρησαν τον πρόεδρο του Οργανισμού για το έργο και δήλωσαν τη στήριξη τους στην προσπάθεια του.

Ο Κ. Γιαννόπουλος καλωσόρισε και ευχαρίστησε τους φορείς, συνεργάτες και υποστηρικτές και τόνισε πόσο σημαντική είναι η σύμπραξη όλων αυτών των ανθρώπων, ώστε να εδραιωθεί ο Οργανισμός στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, με φυσική παρουσία στην πόλη της Καβάλας. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι: «Ενώσαμε τις δυνάμεις μας και είμαστε εδώ, για να μιλήσουμε για τα χαμόγελα των παιδιών μας. «Το Χαμόγελο του Παιδιού», εδώ και είκοσι δύο χρόνια, βρίσκεται δίπλα σε κάθε παιδί θύμα βίας, σε κάθε παιδί θύμα εξαφάνισης, σε κάθε παιδί με προβλήματα υγείας και σε κάθε παιδί που βρίσκεται σε συνθήκες φτώχειας, προσφέροντας το σύνολο των υπηρεσιών του, καθημερινά και πανελλαδικά. Χάρη στη στήριξη του κόσμου και των εταιριών, συνεχίζουμε το δύσκολο έργο μας, πάντα με ποιότητα και με όραμα, το χαμόγελο κάθε παιδιού».

Αναφέρθηκε, ακόμα, στις δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και παρουσίασε εκείνες που θα υλοποιήσει το Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης, όπως:

Τηλεφωνικό κέντρο τελευταίας τεχνολογίας, το οποίο είναι διασυνδεδεμένο με τα άλλα πέντε κέντρα του Οργανισμού σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο. Τα έξι αυτά σημεία είναι διασυνδεδεμένα σαν ένα και δέχονται κλήσεις από τις γραμμές υποστήριξης 1056, 116000, 116111.

Οχήματα άμεσης επέμβασης, για την πραγματοποίηση επιτόπιων παρεμβάσεων και κινητές μονάδες άμεσης ψυχολογικής υποστήριξης.

Τις τρεις ιατρικές μονάδες προληπτικής ιατρικής που περιοδεύουν πανελλαδικά.

Την κινητή επιχειρησιακή μονάδα, για τον εντοπισμό παιδιών που έχουν εξαφανιστεί και εξειδικευμένα υλικοτεχνικά μέσα για την αναζήτηση παιδιών (jeep, ATV, μηχανή).

Το 1 ο κινητό εργαστήριο ενημέρωσης, εκπαίδευσης και τεχνολογίας «Οδυσσέας».

κινητό εργαστήριο ενημέρωσης, εκπαίδευσης και τεχνολογίας «Οδυσσέας». Κέντρο στήριξης παιδιού και οικογένειας στην Καβάλα.

Εθελοντικό δημιουργικό εργαστήρι στην Καβάλα

Η ημέρα των εγκαινίων του Κέντρου Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, σηματοδότησε και την έναρξη της λειτουργίας του σπιτιού στη Νέα Ηρακλείτσα, στο οποίο θα μεγαλώνουν παιδιά θύματα κάθε μορφής βίας, ανεξάρτητα από εθνικότητα και θρήσκευμα, που οι εισαγγελικές και δικαστικές αρχές κρίνουν αναγκαία την απομάκρυνσή τους από το οικογενειακό περιβάλλον, λόγω σοβαρής κακοποίησης και παραμέλησης. Το σπίτι αποτελείται από δύο οικήματα και θα φιλοξενεί 19 παιδιά. Είναι δωρεά του αείμνηστου Ιωάννη Συμεωνίδη και ανακαινίστηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Multi-sectoral assistance to and protection of migrants and refugees stranded in Greece, του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, με χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ιδιαιτέρα συγκινητική στιγμή, ήταν η βράβευση όλων των ιδιωτών και επιχειρήσεων, που με την προσφορά τους συνέβαλαν στη δημιουργία του Κέντρου Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και στην αποκατάσταση των δύο σπιτιών στη Νέα Ηρακλείτσα.. Το Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης βρίσκεται στην οδό Φιλελλήνων 16 (κοντά στον παλιό κινηματογράφο Oscar). «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ευχαριστεί θερμά για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης το Airotel Galaxy και το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας.