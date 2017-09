Υπεγράφη στις 5 Σεπτεμβρίου 2017, η σύμβαση επιχορήγησης του έργου Improving access and quality of health services in inaccessible and remote settlements of the border region of Gotse Delchev Municipality and Municipality of Paggaio / Med4ALL, με εταίρο τον Δήμο Παγγαίου και επικεφαλής εταίρο τον Δήμο του Gotse Delchev (Βουλγαρία). Η πρόταση έργου είχε υποβληθεί τον Απρίλιο του 2016, στο πλαίσιο της δεύτερης πρόσκλησης του προγράμματος INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020.

Το έργο αφορά στη βελτίωση της παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην περιοχή παρέμβασης. Η προσέγγιση του Δήμου Παγγαίου στο έργο αφορά στην ενίσχυση των δομών πρωτοβάθμιας υγείας με σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό και μεταξύ των δράσεων περιλαμβάνει την αναβάθμιση των αγροτικών ιατρείων της Γεωργιανής και της Νέας Περάμου.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 917,042.20€, εκ των οποίων τα 446,615.00€ αφορούν στον προϋπολογισμό του Δήμου Παγγαίου. Η διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες (Σεπτέμβριος 2017 – Σεπτέμβριος 2019).