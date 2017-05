Την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Καβάλας, πραγματοποιήθηκε η 1η ημερίδα εργασίας του έργου με τίτλο: «An Innovative Modular Dual System Based on Business Processes Modeling and Simulation for Company Oriented Vocational Education and Training», στο πλαίσιο της Δράσης ΚΑ2 «Στρατηγικές σύμπραξης στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης», του προγράμματος Erasmus+ 2016 – InnoVET.

Το έργο υλοποιείται από το Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, σε συνεργασία με το Ερευνητικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης «Forschungsinstitut Betriebliche Bildung» της Γερμανίας και το Ινστιτούτο «Association for Education and Sustainable Development» της Ρουμανίας. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το InnoVET είναι ένα καινοτόμο αρθρωτό δυϊκό σύστημα βασισμένο στη μοντελοποίηση και προσομοίωση επιχειρησιακών διαδικασιών, για μία επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση με επιχειρησιακό προσανατολισμό. Ωφελούμενοι είναι σπουδαστές Ε.Ε.Κ., εν ενεργεία εργαζόμενοι, εκπαιδευτικοί και επιχειρηματίες.

Ο κύριος στόχος του InnoVET, είναι η προώθηση της ανοικτής και καινοτόμου εκπαίδευσης, της κατάρτισης και εργασίας των νέων με τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την υιοθέτηση ενός καινοτόμου αρθρωτού εργαλείου ΤΠΕ, προκειμένου να συμπεριλάβει την μοντελοποίηση και προσομοίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών πραγματικών επιχειρήσεων στα προγράμματα κατάρτισης των σχολείων Ε.Ε.Κ.

Τους διοργανωτές τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι επιχειρήσεων και σχολών της επαγγελματικής εκπαίδευσης (διευθυντές Επαγγελματικών Λυκείων, εκπαιδευτικοί εξειδικευμένοι στο αντικείμενο, αρμόδιοι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα), αλλά και επιχειρηματίες της ευρύτερης περιοχής.

Ομιλητές ήταν ο Δρ. Κοσμάς Κοσμίδης, επιστημονικός υπεύθυνος του έργου, ο οποίος μίλησε για την επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα, ο Δρ. Κωνσταντίνος Τερζίδης, ομότιμος καθηγητής T.E.I.-Α.Μ.-Θ., ο οποίος ανέλυσε το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης και ο Δρ. Βασίλειος Μαρδύρης, επίκουρος καθηγητής T.E.I.-Α.Μ.-Θ. που παρουσίασε την εφαρμογή InnoVET.

Στη συνέχεια, ακολούθησε μία ενδιαφέρουσα συζήτηση μεταξύ των παρευρισκομένων και αφού αξιολογήθηκε το επίπεδο συνεργασίας επαγγελματικού σχολείου-επιχείρησης, διατυπώθηκαν σχετικοί προβληματισμοί και συζητήθηκαν προτάσεις αναμόρφωσης του συστήματος. Πολύ ενδιαφέρουσα ήταν η προτροπή για ανάληψη πρωτοβουλίας προς καθιέρωση μόνιμης στρογγυλής τράπεζας προς καθοδήγηση των εμπλεκομένων, κάτι που αναμένεται με ενδιαφέρον να συνεχιστεί και στις ημερίδες εργασίας που θα ακολουθήσουν.