Στο Klodzko της Πολωνίας πραγματοποιήθηκε η 5η και τελική συνάντηση στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ Δράση ΚΑ2 (σχολικές συμπράξεις), το οποίο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και έχει τίτλο εγκεκριμένου σχεδίου: «THE FIGHT AGAINST DRUG ADDICTION: DEVELOPING SOCIAL CONSCIOUSNESS IN SCHOOL AGAINST DRUG ADDİCTION», στο οποίο συμμετέχει το 1ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) Καβάλας ως εταίρος. Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχουν πέντε σχολεία από ισάριθμες ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Πολωνία, Ρουμανία, Τουρκία, Ιταλία).

Το 1ο ΕΠΑ.Λ. Καβάλας εκπροσωπήθηκε από ομάδα εννιά μαθητών/τριών και τριών καθηγητών. Η αντιπροσωπεία αποκόμισε εξαιρετικές εμπειρίες στο Klodzko, συμμετέχοντας σε δράσεις κατά των ναρκωτικών ουσιών, διασχίζοντας την Ευρώπη, αγναντεύοντας τα νερά του ποταμού Δούναβη από τα κάστρα της Βουδαπέστης και του Βελιγραδίου, διασχίζοντας τις γέφυρες σε Σερβία, Ουγγαρία, Σλοβακία, εξερευνώντας την ιστορία, τα παλάτια της Τσεχίας και της Πολωνίας.

Το σχολείο Zespol Szkol Spolecznych, που εδρεύει στο Klodzko, μία παραμυθένια, μικρή, καταπράσινη πόλη στο γραφικό, ορεινό νότο της Πολωνίας, χτισμένη πάνω σε ποτάμια, γεμάτη υπέροχα, μοναδικής ομορφιάς παλιά κτίρια, γεφύρια και έργα τέχνης, περιτριγυρισμένη από ατελείωτα μεσαιωνικά κάστρα και λουτροπόλεις. διοργάνωσε και φιλοξένησε άψογα τη συνάντηση. Το κλίμα ήταν εξαιρετικό, όπως και το ενδιαφέρον για το αντικείμενο του προγράμματος, που είναι η συντονισμένη προσπάθεια και ο αγώνας για τη λήψη μέτρων κατά των ναρκωτικών ουσιών και η πρόληψη της χρήσης τους και πώς το σχολείο μπορεί να γίνει αρωγός στην προσπάθεια αυτή.

Το πρόγραμμα της συνάντησης ήταν ιδιαίτερα πλούσιο σε δράσεις και περιλάμβανε, εκτός από τις παρουσιάσεις στο σχολείο, πλήθος δραστηριοτήτων, όπως: συναντήσεις με τις τοπικές αρχές, μουσικοθεατρική παράσταση, αθλητικές δράσεις (αναρρίχηση, τοξοβολία, ορειβασία), παιχνίδια συνεργασίας, απόδρασης, επισκέψεις και ξεναγήσεις σε μουσεία και χώρους ιστορικού ενδιαφέροντος, εξερεύνηση ορυχείων χρυσού, βαρκάδα σε υπόγεια ποτάμια, flashmob, διαλέξεις στο ιατρικό τμήμα του Πανεπιστημίου της Wroclaw, πρωτεύουσας της περιοχής, γεμάτη πολύχρωμα κτίρια, απαράμιλλης ομορφιάς και εκκλησίες ασυναγώνιστης αισθητικής.

Μέσω του προγράμματος έγιναν γνωριμίες σε διεθνές επίπεδο και δημιουργήθηκαν φιλίες μέσα από συναναστροφές, συνεργασίες, party και chat, που σίγουρα θα μείνουν αξέχαστες.